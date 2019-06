Roma, choc a Vigna Clara: donna accoltellata in strada dall'ex, nessuno interviene

Ultimo aggiornamento: 09:48

Ha cercato di tagliarle la gola ma lei è riuscita a spostare la testa ed il coltello le ha provocato una profonda ferita al naso. La grave aggressione è accaduta ieri mattina lungo via di Vigna Stelluti, a Vigna Clara. I negozianti impauriti dal sangue e dalle grida si sono chiusi dentro e così nessuno è andato in aiuto della vittima. Un tentato omicidio annunciato: lei è una romena di 50 anni, lui un connazionale di 40 che sono almeno 5 anni che aggredisce la donna rea di averlo lasciato.MINACCE E INSULTIL'uomo è stato arrestato due volte dalla polizia, rispettivamente tre e due anni fa, ma una volta uscito di galera ha sempre continuato a minacciarla. La cosa ancora più grave è che è riuscito a fuggire e prima di sparire avrebbe gridato alla donna che le avrebbe ucciso la figlia. Sono la polizia ed i carabinieri a dare la caccia al romeno che fino a tarda sera era riuscito a far perdere le tracce. La donna è stata trasportata al policlinico Gemelli dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico ed è ricoverata con oltre 20 giorni di prognosi, non rischia la vita.I PRECEDENTIA basarsi sul fascicolo penale del ricercato si evince l'impunità di cui ha goduto nonostante gli arresti. Un uomo socialmente pericoloso e che nonostante ciò, ha avuto la possibilità di affrontare la vittima sotto il sole estivo di Roma Nord e di accoltellarla senza che nessuno sia intervenuto. Ieri mattina, sul luogo dell'aggressione c'erano le impronte insanguinate della donna su alcune vetrate: ha chiesto aiuto per barricarsi in un negozio senza che nessuno le abbia aperto. Qualche investigatore è rimasto sgomento per l'accaduto che si sarebbe dovuto e potuto evitare. Ad esempio il Prefetto, così come prevede la legge, può rimpatriare un cittadino comunitario quando sussistono prove della sua pericolosità sociale.