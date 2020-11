Il focolaio si allarga: i positivi al Covid al gruppo Aurelio di Roma Capitale sono diventati 18. Con una donna ricoverata in gravi condizioni. La sede di via Aurelia 470 nel frattempo è stata riaperta, su via libera della Asl, ma la paura tra i vigili resta. In totale, ad oggi, risultano quindi 15 persone a casa ma asintomatiche, 3 ricoverati di cui una donna grave, e altri che aspettano i risultati del tampone. Una situazione difficile da gestire, ma con il dirigente Fanelli che «giornalmente aggiorna la Asl», fanno sapere e con tutte le precauzioni del caso: distanze e mascherine.

I locali sono stati sanficati, anche se nei primi giorno dopo la chiusura della sede, gli agenti sono rientrati con una sorta di calzante a copertura delle scarpe. Si sono susseguite riunioni sindacali, telefonate, chat e e-mail (anche ufficiali) per capire le origini dei contagi. Chiaramente chi lavora nelle caserme «rischia qualcosa in più», dicono ancora dal comando, perché molti lavorano a contatto tutto il giorno. Come la coppia ricoverata per prima, solo che mentre lui è migliorato ed è uscita dalla terapia intensiva, la signora continua a stare male e preoccupa.

