Roma, in viale Regina Margherita accesa di nuovo la telecamera sulla preferenziale: caos multe

Il Comune ha deciso di riaccendere dal 29 marzo la telecamera a presidio della corsia preferenziale di viale Regina Margherita, che tante polemiche ha scatenato. Parliamo dell'occhio tecnologico all’altezza di via Adda e che serve per evitare che le auto utilizzano la corsia destinata a bus, tram e taxi.

Nelle scorse settimana, a Roma, molti automobilisti avevano denunciato di essere stati multati, dopo essersi "allargarti" sulla preferenziale, perché il tratto di strada destinato alle auto private era occupato da veicoli in doppia fila, soprattutto furgoncini per le consegne.

L'amministrazione ha fatto sapere che «l'impianto sanzionerà i veicoli non autorizzati in transito sul corridoio riservato al trasporto pubblico». E ha spiegato che «la telecamera era spenta dallo scorso gennaio per consentire interventi di potatura nonché la realizzazione del cordolo a protezione della stessa corsia preferenziale. L'impianto sarà acceso, come di consueto, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno».

Sempre il Comune ha chiesto agli uomini della polizia locale di intensificare i controlli su viale Regina Margherita per evitare il parcheggio selvaggio in doppia fila. Intanto gli automobilisti multati stanno studiando una class action.

