Roma, armato di spranga lancia bottiglie in strada e ferisce gli agenti: fermato straniero in via Prenestina

Girava armato di spranga e di un chiodo e stava lanciando bottiglie in strada, in evidente stato di alterazione. Dopo alcune segnalazioni, all'arrivo degli agenti di polizia l'uomo ha preso di mira anche la volante continuando a lanciare bottiglie. È avvenuto questa mattina intorno alle 8 in via Prenestina, a Roma , dove un uomo di origine straniera è stato fermato e portato in caserma.

Ferito un poliziotto

Dopo le prime segnalazioni sul posto sono arrivate diverse auto della polizia insieme agli agenti del commissariato San Lorenzo, che sono riusciti a bloccare l'uomo dopo una colluttazione in cui ha estratto anche un taglierino. Nei tentativi di bloccare l'uomo, tra via Togliatti e via Prenestina, un poliziotto è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Umberto I con una ferita a una gamba mentre altri agenti hanno riportato ferite più lievi. Nel corso dell'intervento è stato anche esploso un colpo di pistola in aria. L'uomo è stato fermato e si trova ora in commissariato a disposizione dell'autorità giudiziaria.