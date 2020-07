Paura a Roma: «Aiuto, c'è una mano mozzata in strada». Gli agenti accorrono ma era quella di un manichino

Mattinata ”pulp” per alcuni condomini di via Pavia, a due passi da piazza Bologna. E’ stata avvistata una mano sul marciapiede ed in molti hanno creduto a tal punto che si trattasse di un arto vero da chiamare la polizia.

«Presto - ha detto un residente alla polizia - correte qui c’è una mano insanguinata, abbiamo paura, è accaduto sicuramente qualcosa di grave».

Nel giro di pochi minuti, considerata la gravità della segnalazione, alcune volanti erano in via Pavia a controllare effettivamente di che cosa si trattasse. Agli agenti, più esperti dei condomini, c’è voluto poco per capire che si trovavano davanti ad uno scherzo di pessimo gusto. La mano, anche se somigliante ad una vera, era quella di un manichino che qualcuno aveva anche verniciato di rosso simulando il sangue. In pochi minuti si è sgonfiato il ”giallo” di via Pavia. © RIPRODUZIONE RISERVATA