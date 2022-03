Roma, ragazzo di 17 anni vittima di rapina e abusi sessuali in via Ottaviano. Due arresti

A soli 17 anni è stato prima rapinato e poi è stato vittima di abusi sessuali. È la tragica storia avvenuta a Roma, intorno alle 3.30 della scorsa notte in via Ottaviano, in pieno centro. Un ragazzino minorenne stava tornando a casa. Avvicinato da due uomini, è stato prima costretto a consegnare loro i 10 euro che aveva in tasca e il cellulare, e poi violentato. Subito dopo è stato costretto a salire in auto dai due sconosciuti e portato a casa per prendere i soldi, altri 200 euro che ha dovuto consegnare ai rapinatori che sono poi fuggiti.

A dare l'allarme è stato il papà del giovane che ha chiamato la sala operativa della questura. I poliziotti del commissariato Viminale hanno geolocalizzato il cellulare rubato in via dell'Amba Aradam e rintracciato i due uomini, due tunisini di 18 e 17 anni. Portati in commissariato sono stati arrestati per rapina aggravata e violenza sessuale.