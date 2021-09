Roma, torna "Via libera": 15 chilometri per pedoni e ciclisti

Sabato 11 Settembre 2021, 12:31

Torna, domenica 12 settembre, l'appuntamento con "via Libera". Dalle ore 10 alle 19, un unico anello stradale di circa 15 km sarà chiuso al traffico e dedicato a pedoni e ciclisti. Tutte le iniziative sono organizzate nel pieno rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Il programma sarà suscettibile di variazioni. L’iniziativa potrà essere annullata per maltempo o per cause di forza maggiore.

Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, Piazza del Popolo, via Veneto, via XX Settembre, Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, viale Manzoni, via Labicana via Tiburtina (San Lorenzo), via Appia Antica, via delle Terme di Caracalla. Lungo l’anello, una serie di iniziative, eventi, attività e feste di quartiere andranno ad arricchire gli itinerari, per rafforzare un nuovo approccio culturale alla mobilità e un nuovo uso della strada, a misura d’uomo e a salvaguardia delle utenze più deboli.

Agli oltre 15 km di #Vialibera, si aggiunge il percorso turistico pedonale Termini – Fori. Il percorso del nuovo itinerario partirà da piazza dei Cinquecento, Mura Serviane, passando davanti alle terme di Diocleziano, Palazzo Massimo, via del Viminale, via Agostino Depretis, via Urbana e via Leonina per poi arrivare a via dei Fori Imperiali, che sarà interamente pedonalizzata anche nella giornata di sabato 11 settembre.

E' prevista anche la manifestazione "Bici in rosa" , pedaliamo insieme per la lotta contro il cancro al seno e per stili di vita corretti: una manifestazione sportiva amatoriale promossa dalla Breast Unit del Policlinico Campus Bio-Medico, in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Onlus e con il supporto tecnico-organizzativo di Europe Direct Roma Innovazione di ASD CICLISMO LAZIO. Appuntamento alle ore 10 largo Corrado Ricci.