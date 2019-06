Roma, via Colombo bloccata per il corteo di ciclisti: auto in trappola e proteste

Colombo in tilt a Roma per un corteo di ciclisti partito dal centro della Capitale e diretto al mare. Il traffico è stato letteralmente bloccato sulla corsia che porta a Ostia: i ciclisti, che già il 31 maggio e il primo giugno hanno sfilato per le strade di Roma in due distinte manifestazioni, erano quasi tremila. Partiti da Piramide verso le 11 per raggiungere il litorale, hanno creato non pochi disagi nella prima domenica di grande sole. Sul posto le pattuglie della Polizia locale dei gruppi Mare, Eur e Tintoretto, che si sono adoperate per agevolare il più possibile il transito dei veicoli. Non si è resa necessaria alcuna chiusura di strada. Intervenuta anche la Digos. Una volta a Ostia i ciclisti hanno imboccato la litoranea in direzione sud, bloccandola completamente.



Ultimo aggiornamento: 17:59

