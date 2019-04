Roma, violenta rapina a via Cavour: aggredisce anziana, la donna ha un malore

Passeggiavano tranquillamente per via Cavour, tra la gente, guardando le vetrine dei negozi, quando a un tratto una coppia di anziani coniugi è stata raggiunta alle spalle da un uomo, che prendendoli alla sprovvista si è avventato contro la donna, afferrandola e strattonandola con violenza, tanto che la signora si è accasciata al suolo colpita da un malore.



Il marito ha reagito per soccorrere la moglie, riuscendo ad allontanare il malvivente. Immediatamente sono giunte sul posto le pattuglie della polizia di stato, con a bordo agenti del commissariato Viminale e Aurelio che, raccolte le testimonianze dei coniugi, dopo una breve battuta della zona hanno rintracciato A.T., armeno di 48 anni. Lo stesso alla vista dei poliziotti ha cercato di fuggire a piedi confondendosi tra la folla. Inseguito è stato bloccato ed arrestato. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso del telefonino asportato alla signora poco prima. L'uomo dovrà rispondere del reato di rapina aggravata.

