Allarme incidenti in via Cavour, dove una lunga scia di olio lubrificante si estende da Piazza Cinquecento fino all'incrocio con via Torino. Il rischio che l'asfalto reso viscido e scivoloso potesse essere causa di incidenti ha fatto intervenire in zona diverse pattuglie della polizia Locale di Roma Capitale che stanno presidiando l'area restringendo la carreggiata e permettendo al personale tecnico di cospargere l'area interessata di materiale assorbente. Gli agenti della Polizia locale, inoltre stanno tentando di risalire quale mezzo possa averlo perso.

