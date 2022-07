Roma, prima lo prende a bottigliate, poi lo minaccia di morte per ritirare la denuncia

Prima ha preso a bottigliate il commesso che si era accorto che stava rubando. Dopo qualche giorno è tornato nel supermercato. Questa volta l’intenzione era di minacciare l’addetto per fargli ritirare la denuncia. E’ quello che è accaduto, a distanza di giorni, nel supermercato di via Carrara, al Flaminio. Per il violento sono scattate due diverse accuse e se continuerà per lui si apriranno le porte del carcere.

La rapina si è consumata il 30 giugno. Il rapinatore, un romano di 35 anni, ha colpito con una bottiglia un addetto del locale. Qualcuno ha chiamato la polizia. L’intervento degli agenti è stato provvidenziale. Il bandito è stato arrestato in flagranza di reato con la duplice accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. In questo caso, il malvivente è stato denunciato e per lui è scattato l’obbligo di andare al commissariato la sera per firmare. Ma a lui, la pena lieve, non gli è bastata. E’ tornato sul luogo del delitto, per minacciare di nuovo la persona che aveva rapinato.

“Devi ritirare la denuncia se no ti faccio male”, queste le parole del bandito alla vittima. E’ ritornata la polizia che ha ripreso il violento. Questa volta è stato denunciato e per lui è scattato il divieto di avvicinamento. Poi, se non si comporterà come previsto, andrà in carcere.