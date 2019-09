Roma, via ai trasferimenti delle bancarelle al Tuscolano: «Erano in mezzo alla strada»

Via ai trasferimenti di bancarelle nell'area commerciali del municipio VII. «I banchi presenti su via Nobiliore, a pochi passi da Piazza Don Bosco, nel quartiere Tuscolano, saranno spostati sulla stessa strada ma all'altezza di un civico più idoneo alla vendita su suolo pubblico, quelli presenti su via Appia Nuova, invece, saranno trasferiti su via Castel Gandolfo». Lo scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi. Questi spostamenti sono funzionali alla tutela di operatori e cittadini: alcune bancarelle erano infatti incompatibili con il Piano Generale del Traffico Urbano, dunque pericolosi per l'incolumità dei passanti e degli operatori. Altri ancora, invece, non erano inseriti a dovere nel contesto commerciale già presente su strada». «Le rilocalizzazione continua nello spirito di un cambiamento utile a tutti, che valorizzi le attività del commercio e restituisca a cittadini e turisti strade, piazze e vie talvolta impraticabili. - conclude Raggi - Roma deve essere una città decorosa e sicura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA