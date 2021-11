Roma, l'assedio degli ambulanti al Colosseo: 8 cittadini del Bangladesh denunciati. Maxi multa da oltre 44mila euro

Colosseo sotto assedio per la presenza dei venditori abusivi. Ancora un blitz dei carabinieri che ha portato alla denuncia di 8 persone, tutti cittadini del Bangladesh e senza fissa dimora, sorpresi a vendere ciarpame ai turisti nell’area archeologica tra Fori Imperiali e Colosseo. Nei loro confronti, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per complessivi 44.400 euro e hanno emesso l’ordine di allontanamento dal Colosseo e dal centro storico per 48 ore. I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno sequestrato numerosi articoli privi di marchio - aste per selfie, power bank, bracciali, ombrelli, teli poncho – e bottiglie di acqua.