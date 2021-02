Tor Bella Monaca, rubavano scooter e li rivendevano sui social

Parti di scooter rubati venduti sui social network. A scoprire la banda gli agenti di polizia del VI Distretto Casilino che durante un’indagine online hanno riconosciuto l'autore della truffa, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla PG. I poliziotti si sono appostati nei pressi di un garage di via dell’Archeologia ed hanno visto arrivare l'uomo con un altro ragazzo, a bordo di un SH 150. Lo scooter era stato appena rubato nella zona del Colosseo. Sono quindi scattate le perquisizioniche hanno permesso di recuperare 4 caschi, vari arnesi atti allo scasso – in particolare un “ponticello elettrico” usato per far accendere le moto senza la loro chiave- e decine di chiavi di ciclomotori, per lo più marca Honda. I due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e lo scooter rubato è stato restituito al proprietario.

