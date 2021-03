6 Marzo 2021

di Dario Serapiglia

(Lettura 2 minuti)







Velletri sempre più al passo con l’Europa, nell’ambito delle trasmissioni, in piena sintonia con il nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Ciò grazie all’arrivo della fibra ottica ultraveloce. Al riguardo, da qualche giorno, è in allestimento un piano innovativo di cablaggio messo in atto dalla Tim, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Grazie ad un investimento di circa 7milioni di euro, il progetto complessivo prevede di mettere a disposizione delle utenze una fibra ottica che consentirà collegamenti in rete più che rapidi, fino a un gigabit al secondo (mille megabit).

Sarà un miglioramento notevole rispetto alla fibra ottica già in dotazione all’86 per cento dei veliterni, per collegamenti fino a 200 megabit, quindi, ad una velocità cinque volte superiore a quella di cui gli utenti usufruiscono ora. In pratica il nuovo assetto della rete superveloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di imprese, uffici, pubblica amministrazione e cittadini comuni, nonché di assistere ancora meglio esigenze professionali, lavorative e di studio legate allo smart warking e alla didattica a distanza, modalità queste osservate da casa specialmente in questo periodo di attenzioni per fronteggiare il contagio da Covid-19. L’innovazione si è resa possibile, in quanto la città di Velletri è stata inserita nel programma nazionale di copertura di Fibe Cop, la nuova società del Gruppo Tim che realizza la rete di accesso secondaria nelle aree nere e grigie italiane per sviluppare nuove soluzioni in linea con la nuova normativa dell’Unione Europea.

«Velletri - afferma Massimiliano Caputi, responsabile della Field Operations Line Lazio - fa parte di un percorso di eccellenza che vede Tim impegnata su tutto il territorio nazionale nel realizzare una rete interamente in fibra, in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevata. Tra le finalità, quella di dare impulso alla diffusione dei servizi digitalizzati con l’obiettivo di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e rendere migliore la qualità della vita dei cittadini, contribuendo, in tal modo, alla crescita dell’economia locale».

Soddisfazione, ovviamente, nell’Amministrazione comunale. «In un momento come quello attuale - commenta l’assessore municipale alla Gestione Reti del Comune di Velletri, Romano Favetta - in cui la pandemia ha amplificato le necessità di connessione alla rete per ogni esigenza, di lavoro, studio, informazione e sociale, tale nuova disponibilità rappresenta un’opportunità fondamentale». I lavori sono già iniziati in vari punti della città per una progressiva disponibilità del servizio e, al termine, si prevede che saranno collegate circa 15 mila unità immobiliari.