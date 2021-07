Venerdì 16 Luglio 2021, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 12:53

Focolaio Covid a Roma, nel quartiere Monteverde. È scoppiato successivamente alla finale di Euro 2020 tra Italia-Inghilterra, vinta dagli Azzurri. Dopo la partita sono risultati contagiati 16 ragazzi che avevano visto il match al pub Clifton, noto locale su via del Casaletto. Poi però i positivi sono aumentati con il passare dei giorni. In tutto, al momento, sono 75, come conferma l'Asl Roma 3. Ma potrebbero continuare a crescere. Solo ieri, infatti, nel bollettino di giovedì 15 luglio si sono resigtrati nuovi 78 positivi nella terza azienda ospedaliera di Roma.

Covid Lazio, bollettino 15 luglio: 353 nuovi casi (178 a Roma) e 1 morto. Variante Delta al 57%

Focolaio Monteverde, rischio variante Delta

Lo Spallanzani sta analizzando in questi giorni i tamponi del focolaio Covid a Monteverde. Non si ha ancora la certezza se si tratti di variante Delta o meno. Ma nella Asl Roma 3, secondo gli ultimi dati diffusi del Seresmi sull'incidenza delle varianti, nell'azienda ospedaliera in questione c'è una prevalenza al 70% della nuova mutazione del Covid, che è più contagiosa. C'è quindi più di una possibilità che i contagiati siano infettati con il nuovo ceppo del coronavirus.