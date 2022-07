Roma, preso il vandalo seriale delle auto sulla Tuscolana: è un ottantenne

Preso il vandalo delle auto al Tuscolano, l'incubo per tantissimi automobilisti di zona che, puntualmente, la mattina si ritorovavano parabrezza e specchietti danneggiati. Il vandalo seriale delle auto ha ben 81 anni e non è nuovo a episodi del genere. L'altra notte, alle due tra giovedì e venerdì, gli agenti delle volanti lo hanno sorpreso in azione su via Valerio Publicola dopo che aveva appena devastato i vetri di ben cinque vetture parcheggiate una deitro l'altra. ma questa volta alcuni abitanti di un palazzo di fronte, ormai divenuti quasi sentinelle per controllare i veicoli lasciati in strada, se ne sono accorti e hanno chiamato subito il numero unico per le emergenze 112.

. Alla vista dei poliziotti, l'uomo ha provato ad allontanarsi a piedi verso via Lemonia probabilmente per tentare di entrare nel Parco degli Acquedotti e fare perdere le proprie tracce. Ma, vista anche l'età e la non proprio scattante agilità, è stato raggiunto e preso. Portato in commissariato, l'81enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, ma è di nuovo a piede libero. Nella speranza - per gli abitanti della zona - che non torni ancora in azione.