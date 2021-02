Roma, vaccinazioni over 80 adesso anche in caserma: ecco dove

Al via le vaccinazioni anti-Covid degli over 80 nella Caserma Magnasco, sede del Compartimento Polizia stradale del Lazio. A somministrare le dosi ogni giorno 6 medici con 10 infermieri della polizia di Stato. «Una sede vaccinale con 12 postazioni che, in collaborazione con Asl Roma2, punta a contribuire alla vaccinazione degli over 80 per accelerare la fine della pandemia - ha spiegato Antonia Pascaretta medico principale della polizia di Stato -. Il centro può somministrare 180 dosi al giorno per le prime tre settimane poi dall'8 marzo inizieranno i richiami, quindi il numero raddoppierà».

