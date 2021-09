Roma, D'Amato: «Dal primo ottobre si parte con i vaccini contro l'influenza»

Lunedì 27 Settembre 2021, 19:11

Al via la vaccinazione antinfluenzale nel Lazio. Ad annunciaro l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. «Si parte - ha detto - nella prima settimana di ottobre. Gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine e i donatori di sangue. Contattare il proprio medico di famiglia a partire dalla prima settimana di ottobre».