Vaccini over 80 nel Lazio: la sala d'attesa è in un capannone nel parcheggio

Aspettare in un capannone con le pareti di plastica sollevate dal vento e il soffitto fatto di ponteggi. Ecco la sala d'attesa dove gli ultraottantenni attendono il turno per essere vaccinati per il Covid, nalla sede di via Quirino Majorana, Asl Rm3. «Non c'è altro dove aspettare - racconta una signora anziana - avrebbero dovuto organizzarsi in un'altra maniera, forse». L'improvvisata sala d'attesa è al centro del parcheggio. «Il personale è efficiente, attento, ma non basta. Nei prossim giorni è previsto il gelo - dice il figlio che ha appena accompagnato la madre - vuol dire tenere persone anziane fragili ferme, al freddo. Non è cosa».

Lazio, via ai vaccini over 80. «E da metà febbraio si prenotano i 75enni»

Ultimo aggiornamento: 12:12

