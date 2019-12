Roma, via agli indennizzi per le vittime dell'usura

Via libera agli indennizzi per le vittime dell'usura grazie a un bando di 500 mila euro con un tetto di 20.000. La giunta Zingaretti ha approvato una delibera e la pubblicazione nei prossimi giorni di un bando specifico, grazie al quale la Regione Lazio è «l'unica in Italia che prevede la possibilità di un indennizzo a fondo perduto alle vittime di usura», come spiega l'amministrazione.

A illustrare i contenuti il presidente della Regione e il presidente dell'Osservatorio regionale Sicurezza e Legalità, Gianpiero Cioffredi.

Possono beneficiare dell'indennizzo le persone fisiche e giuridiche vittime di usura che abbiano provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria episodi di usura e abbiano subito l'interruzione e/o la compromissione della propria attività lavorativa. Obiettivo di Zingaretti è «restringere gli spazi della solitudine in cui si trovano a vivere le vittime di usura».

