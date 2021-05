Roma, uomo ucciso a coltellate in casa e figlio di 18 anni ferito: trovato in una pozza di sangue

Un uomo è stato trovato morto in casa in una pozza di sangue e il figlio gravemente ferito. È accaduto in via Liburni in zona San Lorenzo, a Roma. A dare l'allarme sono state alcune persone che dall'esterno li hanno visti a terra. Sul posto la polizia di Stato che indaga sull'accaduto. Entrambi avrebbero ferite da coltellate. Ancora da chiarire la dinamica dell'accadito. La vittima aveva 53 anni, il figlio 18.

in aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 17:40

