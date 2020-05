Roma, giallo al Trionfale: uomo trovato morto in casa con gravi ustioni, si sospetta omicidio

Giallo al Trionfale. In mattinata è stato scoperto il cadavere di un uomo in un'appartamento di via Fani. Sul corpo evidenti ustioni, l'uomo potrebbe essere morto in conseguenza delle ferite o delle esalazioni provocate dal fuoco. Sul caso indagano i carabinieri che si sono recati sul posto. Il medico legale sta eseguendo l'esame sul cadavere per acccertare le cause della morte. I carabinieri del Ris sono arrivati in via Fani e stanno svolgendo i primi accertamenti.

Un vicino racconta: «Ho visto il corpo di quell'uomo su un balcone e mi sono allarmato». Gli investigatori stanno ascoltando i condomini. L'uomo viveva con una donna, hanno riferito le persone del palazzo. E gli inquirenti stanno raccogliendo la versione della donna per capire cosa è successo in casa.

Coronavirus, prende a coltellate un ragazzo per strada senza motivo: arrestato 22enne

Roma, sparatoria in un locale al Laurentino: uomo aggredisce agente

Omicidio Diabolik, l'accusa della Procura: «Con la camorra dagli anni '90»

Ultimo aggiornamento: 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA