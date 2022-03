Nino Zazzara, un uomo di 78 anni, è scomparso ieri lasciando il Pronto Soccorso dell'ospedale di Tor Vergata, a Roma, in stato confusionale. L'uomo si è allontanato tra le 17.30 e le 18.30 e da quel momento nessuno è più riuscito a rintracciarlo. Il figlio, insieme alle forze dell'ordine, sta provando a trovarlo, ma da quando è sparito non si hanno più notizie. Le ricerche stanno continuando in queste ore e l'uomo spera di riuscire a rintracciarlo anche grazie al passaparola.