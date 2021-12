Roma, trovato uomo senza vita in un'auto a Garbatella: si indaga. «Forse morto di freddo»

Morto, forse, per il freddo. Un uomo è stato trovato senza vita, in una macchina ferma in un parcheggio di piazza Giovanni da Lucca, in zona Garbatella. Sul posto i poliziotti del commissariato Colombo e della polizia scientifica. Si tratta di un italiano di 78 anni, senza fissa dimora. Si potizza la morte per cause naturali. La salma è stata affidata al medico necroscopo.

L'uomo è stato trovato su segnalazione di passanti, sul posto è arrivata una ambulanza e successivamente la polizia. Il personale sanitario ha accertato che l'uomo era morto.

Si tratterebbe di un senza fissa dimora che da tempo viveva nella sua auto che parcheggiava nella zona dove, questa mattina, è stata ritrovata con lui morto all'interno. Sul corpo non ci sono segni di violenza, quindi il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.

Non si esclude che a causare, o quantomeno, a favorire il decesso, possa essere stata la temperatura rigida della scorsa notte. La salma è stata affidata al medico necroscopo.