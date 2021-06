Roma, uomo accoltellato a Casal Bruciato: fuggito l'aggressore

Un uomo è stato accoltellato più volte nel pomeriggio alla periferia di Roma. È accaduto in zona Casal Bruciato nei pressi di un minimarket in cui il cittadino egiziano lavora. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso e non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece è scappato. Sul posto i carabinieri della stazione Prenestino e della compagnia Piazza Dante. Da chiarire la dinamica dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: 19:55

