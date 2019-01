«Il Mosap, movimento sindacale autonomo di Polizia, in collaborazione con Eventi Roma di Fabrizio Pacifici e con Serena Saitta, hanno deciso di accettare la richiesta di un parente della famiglia di ricordare Pamela Mastropietro, organizzando un triangolare di calcio a Roma il 2 febbraio dalle ore 10.30 presso il campo sportivo Ss Romulea, per onorare la memoria di Pamela Mastropietro ad un anno dalla scomparsa».

«L'evento sarà totalmente gratuito al pubblico - si legge in una nota - A scendere in campo sarà il Mosap, Finanzia & Friends, e la Nazionale attori italiana. Sarà presente tutta la famiglia e indosserà la maglia da gioco anche lo zio e legale di Pamela. A dare il calcio d'inizio sarà la cuginetta di Pamela. Le madrine sono le sorelle Squizzato, ci sarà un intrattenimento per i più piccoli da parte di Dragoland. Si esibirà l'artista Antonio Strambella che leggerà una poesia scritta per Pamela e porterà colore con i suoi palloncini rossi. Saranno presenti molti personaggi della tv, attori, politici e giornalisti, ma soprattutto ci saranno molte persone comuni, tutti uniti per ricordare Pamela. Inoltre abbiamo invitato il ministro Matteo Salvini all'evento, chiedendo al ministro se vuole giocare anche pochi minuti per Pamela. Come abbiamo invitato anche Fabrizio Moro, cantante preferito di Pamela Mastropietro. Ha accettato di giocare per Pamela Andrea Ruggieri. Invitiamo tutti a partecipare numerosi. L'evento è stato patrocinato dal Comune di Roma, la Regione Lazio, il Coni e la Croce Rossa Italiana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA