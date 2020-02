Roma, un'altra donna picchiata dal marito: la moglie finisce in ospedale per trauma cranico

Un' altra violenza sulle donne , un altro uomo che scatena la sua rabbia contro la moglie. Questa volta ad aiutare la donna, che finora non aveva mai trovato la forza di denunciare il marito, è stato un vicino di casa che nella notte ha sentito le urla della donna e ha chiamato il 112. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti in via delle Susine, all'Alessandrino. A casa hanno trovato e arrestato l'uomo, un egiziano di 31 anni, per aggressione. La moglie, coetanea e connazionale, era a terra, terrorizzata, la testa sanguinante, ha riportato un trauma cranico giudicato guaribile in 15 giorni dai sanitari del Policlinico Casilino. Un’aggressione di cui, probabilmente, non si sarebbe mai saputo nulla, considerando che i Carabinieri hanno accertato come già in passato, e varie volte, la donna fosse stata picchiata, anche violentemente, dal marito, senza però mai denunciarlo. Ora l'omo si trova, ora, nel carcere di Regina Coeli.