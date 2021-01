Roma, incendio all'Umberto I: muore carbonizzato un "clochard"

Tragedia la notte scorsa in uno scantinato del policlinico Umberto I. E’ divampato un incendio che ha ucciso un barbone che spesso aveva l’abitudine di passare la notte nello scantinato. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Quando i pompieri hanno spento l’incendio l’hanno trovato carbonizzato. Il rogo mortale è accaduto intorno alle 23 nei locali sottostanti il pronto soccorso di Ginecologia. Infermieri e medici hanno visto le fiamme ed hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono accorsi la polizia ed i pompieri. Quest’ultimi hanno subito azionato gli idranti. Ma per il clochard non c’è stato nulla da fare. Lo scantinato è stato dichiarato inagibile.

