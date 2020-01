Roma, ai domiciliari si barrica in casa a Pomezia e poi evade. I carabinieri lo ritrovano dopo ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di tensione in un condominio di via Fellini a Pomezia, alle porte di Roma dove un uomo di 50 anni si è prima barricato in casa a Pomezia e poi è fuggito. Protagonista della vicenda, un pregiudicato agli arresti domiciliari che, poco dopo le 17, è stato sorpreso sul pianerottolo di casa dai carabinieri, entrati nel suo palazzo in via Federico Fellini per notificare un atto a un altro residente. L'uomo si è inizialmente chiuso in casa temendo un inasprimento della pena. Ipotizzando che fosse ancora all'interno dell'alloggio al quarto piano e temendo che potesse compiere un gesto estremo, i vigili del fuoco hanno fatto intervenire l'autoscala e un grosso cuscino ad aria. Quando però hanno forzato la porta si sono accorti che l'alloggio era vuoto. L'uomo si era dileguato. Dopo ore di ricerche i militari lo hanno rintracciato: è stato denunciato a piede libero.