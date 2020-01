Roma, allarme smog: dal Campidoglio nuovo stop ai veicoli più inquinanti il 9 e 10 gennaio

Roma resta nella morsa dello smog e il Campidoglio corre ai ripari. La sindaca Raggi ha firmato un ordinanza che prevede un nuovo stop dei veicoli più inquinanti. Il provvedimento sarà in vigore nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 gennaio.



In seguito al superamento dei limiti di legge dei valori di Pm 10, è stata emanata l'ordinanza della sindaca

Virginia Raggi che prevede la limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti nelle giornate di domani e dopodomani. In particolare l'ordinanza stabilisce la limitazione della circolazione veicolare (oltre ai divieti già previsti dalla Dcs n. 4/2015) nella Ztl 'Fascia Verdè, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1; autoveicoli benzina Euro 2. Previste anche limitazioni per la temperatura degli impianti termici.