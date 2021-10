Roma, "Tutti taxi per amore day": i ragazzi ospiti dell’Opera Don Guanella alle terme di Caracalla a bordo di 100 taxi

Venerdì 1 Ottobre 2021, 22:11 - Ultimo aggiornamento: 22:12

"Tutti taxi per amore day": sabato 2 ottobre i 'ragazzi speciali', giovani disabili ospiti dell’Opera Don Guanella, saranno in visita alle terme di Caracalla e a Villa Celimontana, a Roma, in una "passeggiata" a bordo di 100 taxi, scortati dai bikers dell’Amfo, con il servizio didattico di Coopculture. La kermesse è organizza dall'Associazione Tutti Taxi Per Amore-OdV, in collaborazione con Save the Dreams Onlus, la compartecipazione del Municipio I Roma, con il patrocinio gratuito della Regione Lazio, e con la concessione del sito archeologico della Soprintendenza dei Beni Culturali .

La cerimonia conclusiva dell'evento sarà accompagnata dalle note della banda dei Granatieri di Sardegna e dalle delizie e i gadget dell’associazione Solidarietà al Quadrato.

«Le nostre ragazze e ragazzi speciali non hanno pregiudizi - dice Gianni Kiaris, presidente di Save the Dreams Onlus - vogliono bene a tutti, indistintamente, perché vogliono un mondo più bello ed a colori. Non siamo noi a portare loro a spasso per Roma, sono loro a farci scoprire persino il profumo di quei colori, sulle strade e nei luoghi simbolo della Capitale e nelle relazioni tra persone vere».

«Inclusione è anche una giornata di festa con i ragazzi speciali, gli accompagnatori e le famiglie dei tassisti - dice Marco Salciccia, presidente di Tutti taxi per amore-OdV -. Una giornata in cui riceviamo molto più di quello che doniamo. Tornare a respirare, dopo questa lunga pandemia che ha colpito anche tanti colleghi tassisti e ragazzi con disabilità, per sentire ancora il profumo dei colori.”

La locandina dell'evento