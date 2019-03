Roma, vuole gettarsi sotto ad un treno: la polizia lo rintraccia al telefono e gli salva la vita

Una telefonata gli ha salvato la vita. Un uomo di 63 anni ha tentato il suicidio, ieri al Tuscolano ma è stato fermato in tempo dalle forze dell'ordine, che l'hanno anche intrattenuto al telefono. Nel tardo pomeriggio di ieri l'uomo ha chiamato la centrale del 112 manifestando l'intenzione di togliersi la vita: voleva gettarsi sotto ad un treno. Gli operatori della sala operativa l'hanno trattenuto al telefono ed hanno cercato di capire dove si trovasse.



A quel punto, gli agenti del Commissariato Tuscolano, diretto da Giovanni Di Sabato, si sono diretti verso la zona della ferrovia adiacente a via Appio Claudio dove l'uomo si trovava. L'hanno trovato mentre camminava scalzo sui binari, visibilmente scosso. E' stato fermato e messo in salvo. Poi gli agenti lo hanno accompagnato al Policlinico Tor Vergata per le cure del caso.