Roma, turisti si arrampicano sul Colosseo per bere una birra: multa da 800 euro

Sono stati visti da un passante all'alba di ieri mentre erano seduti sul secondo anello del Colosseo a bere una birra. Così è scattato l'allarme. Sul posto i carabinieri del Comando di Piazza Venezia.

I due turisti, rintracciati in via dei Fori Imperiali, hanno ammesso di essersi introdotti abusivamente allo scopo di consumare una birra all’interno del monumento, per fortuna sembra senza arrecare danni al patrimonio archeologico.

La denuncia

I due sono stati denunciati per invasione di terreni e sanzionati per il mancato rispetto del regolamento di polizia urbana del comune di Roma Capitale (mancato rispetto del divieto di introdursi nelle zone archeologiche e fra i ruderi degli antichi monumenti al di fuori degli orari consentiti) per l’accesso abusivo all’interno del Colosseo.

Per loro è stata disposta una sanzione amministrativa di 800 euro.