11 Maggio 2021

di Camilla Mozzetti e Fabio Rossi

(Lettura 3 minuti)







La data segnata sul calendario, da albergatori e operatori turistici della Capitale, è il 15 maggio. Sabato prossimo, di fatto, si riaprono le porte al turismo internazionale - dopo il progressivo allentamento delle “barriere” interne - con lo stop alla quarantena per chi proviene da Paesi dell’Unione europea e l’applicazione delle stesse regole usate attualmente - tampone negativo, vaccino fatto o infezione da Covid contratta negli ultimi sei mesi - per spostarsi tra regioni di “colore” diverso.

Il 15 giugno poi, saranno mitigate nello stesso senso anche le norme per gli ingressi dagli Usa. Per il settore ricettivo è una svolta, che si traduce immediatamente in una ripresa delle prenotazioni, dopo tanti mesi di buio. «Attendiamo un aumento del 20-25 per cento di arrivi e presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno», commenta Tommaso Tanzilli, presidente dell’Ente bilaterale del turismo del Lazio.

Isole, dove prenotare? Grecia avanti, ma da Capri all'Elba e Ponza le vaccinazioni corrono

LE PROSPETTIVE

Un incremento che si basa sulla ripresa del turismo nazionale, con la riapertura degli spostamenti tra diverse regioni, ma anche sui ritrovati flussi dall’estero: Unione Europea in primis, ma subito dopo Gran Bretagna e Stati Uniti, due Paesi storicamente molto presenti in Italia, come presenza turistica, e dove le campagne di immunizzazione di massa contro il coronavirus sono molto avanti. «Oltre agli italiani, i primi a tornare nella Capitale saranno gli inglesi e gli statunitensi - conferma Tanzilli - in ragione dell’ampia copertura vaccinale che c’è nei rispettivi Paesi». È chiaro che la ripresa del turismo nella Capitale subirà delle modifiche rispetto agli standard pre emergenza sanitaria. «Già in estate se le condizioni sanitarie tenderanno a migliorare sempre di più - spiega Tanzilli - E anche turisti europei come i francesi o i tedeschi, che nei mesi estivi non sono soliti visitare Roma, potrebbero invece cambiare scelta». In Germania il modello Lazio, con l’organizzazione della campagna vaccinale, è stato elogiato anche dai cittadini, rimbalzando su diversi media. La storia di Peter Schneider, scrittore di 81 anni, ne è l’emblema: con una casa di proprietà a Sperlonga, nel Sud Pontino, Schneider ha raccontato la sua esperienza del ritorno in Italia e della vaccinazione che ha fatto nel Lazio, facendo pubblicità positiva, tra i tedeschi, al turismo in questa regione. Ma sarà inevitabilmente l’andamento della pandemia a indirizzare la stagione, anche se la Città eterna punta sui mesi autunnali per tornare verso la normalità anche sul fronte turistico.

Vaccino, il richiamo in vacanza: appello per somministrare le seconde dosi anche lontano da casa

GLI OSTELLI

Intanto la Regione stanzia 10 milioni di euro per sostenere la ripresa del settore inaugurando anche nove ostelli sul territorio, per promuovere il turismo di prossimità. «Qualche anno fa abbiamo iniziato con l’Ostello all’interno del Castello di Santa Severa, esperimento così ben riuscito che non ci siamo fermati - spiega Nicola Zingaretti - Ora abbiamo inaugurato una nuova struttura ad Acquapendente, in provincia di Viterbo, e d’estate replicheremo queste esperienze anche nelle altre province del Lazio». Il progetto è finanziato con 5,7 milioni di euro, per sostenere i territori attraverso la valorizzazione di beni pubblici. «Nella nostra idea gli ostelli vogliono diventare un vero e proprio marchio, un matrimonio felice tra un modello di sviluppo sostenibile che rispetta le peculiarità ambientali e culturali del territorio dove sono ubicati, evitando speculazioni di ogni tipo, e una gestione economica e commerciale affidata ai giovani», sottolinea il governatore. Inoltre, con lo stesso bando apriranno entro l’estate sette nuovi spazi in tutto il Lazio per servizi turistici non ricettivi: info point, laboratori ambientali, attività sportive sul Tevere.