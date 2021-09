Roma, turiste rapinate su un bus in Centro: 23enne incastrato dalle telecamere e arrestato

Giovedì 30 Settembre 2021, 16:16

I carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia, hanno rintracciato e arrestato un cittadino marocchino di 23 anni, con un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Roma, perché gravemente indiziato del reato di rapina.

La denuncia di due turiste

L’indagine è stata avviata dopo una denuncia, presentata da due turiste francesi, aggredite e rapinate la notte dello scorso 24 giugno, nei pressi di piazza Venezia, a bordo di un autobus di linea notturna. Le due giovani turiste si trovavano sul bus fermo al capolinea quando un ragazzo ha strappato di mano il telefono cellulare a una delle due e ha strattonato violentemente l’altra facendola cadere a terra, trascinandola con forza fino all’esterno dell'autobus per sottrarle la borsa, fortunatamente invano. Acquisiti e visionati i filmati delle telecamere installate a bordo del mezzo, attraverso anche un confronto tra i fotosegnalamenti, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare gli aggressori.

Il nuovo sistema investigativo

Gli inquirenti hanno utilizzato un innovativo sistema investigativo che ha consentito in automatico il riconoscimento facciale. In questo modo sono riusciti a individuare la persona che era stata immortalata dalle telecamere, priva di mascherina. Un testimone e le due ragazze hanno quindi confermato la sua identità. L'uomo è stato ritrovato al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto dove si era recato in stato di ubriachezza.

