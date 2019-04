Roma, turista invalido si perde a San Pietro: ritracciato dalla Polfer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era perso nella folla a piazza San Pietro e per una giornata intera è sparito nel nulla. A denunciare la scomparsa di un turista styatunitense di 70 anni, veterano di guerra e invalido, è stata la moglie, che era in vacanza insieme a lui nella Capitale. L'uomo è stato rintracciato oggi pomeriggio dalla Polfer: era in ospedale.La disavventura del settantenne è durata quasi 24 ore. Ieri pomeriggio la moglie ha denunciato la sua scomparsa alla Polizia Ferroviaria di Roma Termini, facendo subito scattare le ricerche: gli investigatori hanno attivato il protocollo per la ricerca di persone scomparse. La donna ha raccontato di avere perso di vista il marito mentre erano a San Pietro e di non essere più riuscita a trovarlo. Dalle indagini della Polfer ricostruiscono è emerso che l’uomo, nella nottata di ieri, era stato soccorso nella Stazione di Trastevere e trasportato dal 118 presso l'Ospedale San Camillo. Dopo le cure si era allontanato. In sinergia con la Questura, sono state intensificate le ricerche e, nel oggi pomeriggio, l'anziano è stato rintracciato: era all'ospedale Santo Spirito, dove ha potuto riabracciare la moglie.