Roma, finge l'incidente e truffa un anziano: la scena davanti un carabiniere libero dal servizio

Ha finto di aver avuto un incidente con un'auto mentre era bordo di una moto in via Anastasio II. All'uomo alla guida della vettura, un anziano, ha chiesto 50 euro come risarcimento dei danni subiti. Mentre sfilava con violenza i soldi dal portafoglio, il truffatore, 48 anni, romano con senza occupazione e con precedenti per truffa, estorsione, furto e resistenza, è stato notato da un carabinieri libero dal servizio, che è immediatamente intervenuto. Ha raggiunto il truffatore che intanto era fuggito: nelle sue tasche c'erano le banconote prese all'anziano. Chiesto ausilio ad una pattuglia, l’arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliati. L'accusa è di furto con strappo e tentata truffa aggravata. © RIPRODUZIONE RISERVATA