Trovato cadavere di un uomo sull'Ostiense, la polizia indaga

Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto ieri in strada in via delle Conce, in zona Ostiense, sotto il ponte della ferrovia. Sul posto la polizia. La causa della morte è al momento imprecisata ma non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. L'uomo aveva con sé duecento euro e un portafoglio. Dai primi accertamenti sembra si tratti di un 63enne olandese che era scomparso. © RIPRODUZIONE RISERVATA