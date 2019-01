Roma, trovato morto in casa a capodanno: «Caduto sbattendo la testa». L'autopsia chiarisce

Sarebbe deceduto in seguito a una caduta accidentale l'uomo di 58 anni trovato morto in casa il 31 dicembre in via dei Brusati, in zona Pisana a Roma. Secondo quanto si è appreso, l'autopsia avrebbe stabilito che la morte è stata causata da un'emorragia provocata dalla ferita in testa, verosimilmente compatibile con una caduta accidentale. Sul posto quel giorno sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo e della stazione Bravetta che non avevano riscontrato segni di effrazione o ammanchi. © RIPRODUZIONE RISERVATA