Giallo a Roma, trovato cadavere nel locale delle caldaie: ​era in avanzato stato di decomposizione

Un cadavere è stato ritrovato ieri nel locale caldaia di uno stabile di via Emilio Albertario, in zona Aurelia. A dare l'allarme il tecnico di una ditta di manutenzione delle caldaie. Sceso nel seminterrato ha sentito un odore forte, ha continuato a camminare per poi accorgersi del cadavere. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, ma non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Sul posto i carabinieri della stazione Madonna del Riposo e gli uomini del nucleo investigativo per i rilievi. Sarà l'autopsia a stabilire le esatte cause della morte.

