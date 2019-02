Roma, trovato cadavere di un 54enne in un parcheggio: «Morto per overdose di eroina»

Un uomo di 54 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio intorno alle 16 alla Garbatella, in un area-parcheggio in via Davide Salinieri vicino alla fermata della Metro B. Sul posto i carabinieri della stazione Garbatella e del nucleo operativo della compagnia Eur. L'uomo molto probabilmente è morto per un'overdose di eroina. Accanto al corpo sono stati trovati una siringa usata e un laccio emostatico. L'uomo era già conosciuto dai carabinieri come assuntore di stupefacenti. La salma è stata portata all'istituto di medicina legale del Verano, a disposizione dell'autorità giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA