Tridente, il Comune fa scattare la Ztl: accesso vietato agli scooter e via alle multe

Le multe elettroniche partono lunedì, moto e scooter compresi, ma andranno avanti (per ora) solo per un mese. Dopo una lunga sperimentazione - prorogata anche per i dubbi della sindaca sullo stop alle due ruote - dal 1° luglio si accendono i nuovi varchi elettronici della Ztl del Tridente. Ma le telecamere funzioneranno a pieno regime soltanto per qualche settimana: ad agosto i varchi torneranno a spegnersi, e la zona a traffico limitato nel cuore della Città eterna sarà sospesa. Ufficialmente lo stop è legato ai lavori di manutenzione straordinaria della linea A della metropolitana, che causerà non pochi disagi soprattutto nella seconda metà del mese.



I DUBBI

Si tratta di un nuovo dietrofront su un tema che sta creando non pochi dubbi dalle parti di Palazzo Senatorio. Dietro alle incertezze delle ultime settimane sul Tridente ci sono le proteste dei commercianti della zona, fortemente contrari alla nuova regolamentazione, e le perplessità di Virginia Raggi su alcuni aspetti della delibera, che risale all’amministrazione di Ignazio Marino: in particolare sul divieto di accesso anche ai motorini, che non esiste nelle altre Ztl cittadine. Per modificare questo aspetto, però, servirebbe un’altra delibera approvata dal Campidoglio, che si prenderà tutta l’estate per decidere se riaprire il Tridente alle due ruote o aderire ad altre richieste degli operatori economici, come quella di riaprire i varchi alle 18 (invece delle 19).



LE REGOLE

I sei nuovi varchi sono stati installati in via di Ripetta (incrocio con via dell’Oca), via dei Pontefici (piazza Augusto Imperatore), via Condotti (incrocio con largo Goldoni), via di Propaganda (incrocio con via Capo le case), via di San Sebastianello (incrocio con viale della Trinità dei Monti) e via del Gambero (incrocio con via delle Convertite). Gli orari di chiusura della Ztl del Tridente sono dalle 6,30 alle 19 da lunedì a venerdì e dalle 10 alle 19 il sabato, esclusi i giorni festivi. Negli orari di chiusura potranno sostare all’interno dell’area esclusivamente i titolari di contrassegno in cui sia espressamente indicata la possibilità di sosta su strada. Possono chiedere il permesso di accesso i veicoli di residenti e domiciliati nella Ztl A1, lavoratori notturni o artigiani con sede all’interno della zona. I residenti hanno a disposizione 280 posti riservati tra via di Ripetta, passeggiata di Ripetta, lungotevere in Augusta, viale della Trinità dei Monti, piazza della Trinità dei Monti, via Gregoriana, viale Gabriele D’Annunzio e piazza Augusto Imperatore.



L’ACCORDO

Sul fronte della metropolitana, intanto, cambia il contratto per i macchinisti, con la speranza che aumentino anche le corse dei treni sulle linee A e B. L’intesa è stata siglata ieri con i sindacati: dal 1° luglio, come anticipato dal Messaggero, i conducenti delle prime due linee guideranno di più - un’aggiunta di circa mezz’ora al giorno rispetto alle 4 ore scarse di oggi - ma avranno anche un’ora a fine turno per il «recupero psico-fisico». Altra novità: se salterà oltre il 7 per cento delle corse programmate (prima era il 9 per cento) per mancanza di treni, insomma per guasti, i conducenti di turno si vedranno decurtata la paga giornaliera, circa 50 euro.



ARRIVANO I NUOVI BUS

Per quanto riguarda gli autisti di bus e tram, sempre nell’ottica di aumentare le frequenze, il nuovo accordo prevede un’«indennità omni-comprensiva» di 10 euro al giorno per chi guiderà più del previsto, mentre i ritardi rispetto alle tabelle di marcia «non potranno superare i 15 minuti» per essere conteggiati come «utili ai fini dell’orario ordinario di lavoro». Intanto sono in arrivo 50 dei 227 bus, acquistati dal Comune ma fermi da settimane a Bologna: il Campidoglio li cederà a titolo oneroso all’Atac.

