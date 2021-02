L'Erasmus non si ferma: da ieri a Roma Tre è in corso il programma di mobilità studentesca dell'Unione europea con i 187 studenti internazionali ospitati per il secondo semestre. Un programma rimodulato e adattato alle norme sanitarie. Quindi con termoscanner, mascherine e igienizzante. Gli studenti inoltre sono divisi in piccoli gruppi, ognuno guidato da un volontario e note vocali in inglese su Whatsapp. Gli incontri si svolgeranno per l'intera settimana con una formula ibrida di eventi online e dal vivo: alternando appuntamenti a numero chiuso con altri in rete più ampi. Gli ospiti internazionali verranno coinvolti in attività ludiche, sociali, sportive e culturali.

IL PROGRAMMA

Il piano Erasmus per l'anno accademico in corso, è stato avviato a settembre. Con una prima fase sperimentare e diverse modalità di eventi dal vivo a numero chiuso. Quindi una procedura di iscrizione che ha permesso il controllo delle misure di sicurezza anti-Covid19. Infine l'avvio con una formula ibrida, tra eventi in presenza e online per coinvolgere gli studenti arrivati dalla Croazia, Polonia, Spagna, Francia, Germania e Sud America. «L'arrivo degli studenti Erasmus all'Università di Roma Tre è un segno di grande speranza» ha commentato Luca Marcozzi, delegato del Rettore per la mobilità internazionale e Coordinatore Istituzionale Erasmus dell'Università Roma Tre. Il delegato ha inoltre sottolineato: «Alla traumatica interruzione dell'esperienza internazionale dei giovani studenti europei avvenuta nel corso dell'anno passato, molte università, e Roma tre fra le prime, hanno reagito con una crescita della loro offerta didattica on line. Dal punto di vista tecnico- ha precisato Marcozzi- tutto ha funzionato ma non si possono rendere virtuali né l'emozione dei ragazzi che scoprono l'Europa né il sentimento di fraternità che deriva dalla loro esperienza».

Così come stabilito nel programma, per oggi e giovedì sono in calendario due serate online. L'obiettivo è di far interagire il numero più alto possibile di ragazzi in due tornei di videogames. Attività studiate per aprire i gruppi che, a causa delle misure sanitarie, si verranno a creare negli eventi in presenza.

Si svolgerà invece venerdì un aperitivo, a numero controllato: Meet your Buddy, in cui verrà permesso agli studenti internazionali di conoscere alcuni studenti italiani. La settimana si concluderà con una caccia al tesoro, organizzata per far conoscere ai giovani la Capitale. E infine -domenica 28 febbraio- l'aperitivo con un breve workshop sulla gestualità italiana.



