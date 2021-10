Roma, in casa a Trastevere custodiva 50 dosi di cocaina e hashish: arrestato 53enne romano

Martedì 26 Ottobre 2021, 11:55

A casa custodiva un deposito di droga. A scoprirlo i carabinieri della Compagnia Roma Trastevere che hanno effettuato un servizio straordinario nello storico quartiere di Trastevere, fulcro della movida capitolina. I militari hanno arrestato un 53enne romano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver notato uno strano viavai davanti all'aboitazione dell'uomo, i militari hanno fatto scattare una perquisizione: sono state trovate circa 50 dosi di droga tra cocaina e hashish e 690 euro in contanti, oltre che un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Denunciato invece, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, un 16enne romano sorpreso a Ponte Sisto mentre cedeva alcune dosi di hashish ad un giovane, identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore.