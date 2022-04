Roma, pestaggio tra minori a Trastevere: distrutta una cornetteria

Un pestaggio notturno, tra sabato e domenica, si è registrato a Trastevere dove tre ragazzi minori hanno aggredito due coetanei che stavano passeggiando. Calci, pugni ed anche colpi di sedia e tavolino. In pratica è stata danneggiata una cornetteria in via della Pelliccia dove uno dei feriti si era rifugiato per cercare riparo dalle botte.

Gli agenti del commissariato sono riusciti ad intercettare i violenti, alcuni ancora sporchi di sangue, che così sono stati presi. I tre ragazzi sono stati denunciati per lesioni e danneggiamento mentre i due aggrediti sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito con una decina di giorni per ferite al volto.

Sono stati gli agenti del commissariato Trastevere, diretto da Manuela Rubinacci, a ricostruire la notte brava dei picchiatori. Si tratta di una comitiva di una decina di giovani, minori e maggiorenni, molti dei quali con precedenti penali, che stavano camminando su via della Pelliccia, nel cuore di Trastevere. La comitiva ha incrociato altri 6 ragazzi, minori, che stavano per fatti loro. Uno del primo gruppo ha levato con un colpo il cappello dalla testa di uno del secondo gruppo che ha reagito a parole. A quel punto l’altro gruppo, soprattutto tre ragazzi, hanno iniziato a picchiare i rivali. Calci e pugni in mezzo alla strada. Un pestaggio in piena regola in mezzo alla folla che si trovava sulla via. C’era chi fuggiva da una parte chi d’altra. Molti passanti sono rimasti terrorizzati dal vedere il pestaggio a pochi metri da loro. Ma l’epilogo dell’aggressione si è avuto nella cornetteria di via della Pelliccia.

Un ragazzo aggredito, già ferito, ha cercato riparo nel negozio ma è stato raggiunto da un aggressore che ha continuato a picchiarlo all’interno. Intanto, un altro ragazzo veniva picchiato fuori dalla cornetteria. Ad un certo punto il titolare ed un dipendente hanno deciso di aiutare il ragazzo picchiato e di spingere fuori il violento. Ma è stato tutto inutile. I picchiatori hanno preso sulla strada un tavolo con il quale hanno mandato in frantumi la vetrina della cornetteria. Il pestaggio, quindi, si è protratto ancora. Subito dopo, i tre aggressori si sono uniti agli altri amici e sono fuggiti. I due ragazzi picchiati hanno incrociato un reparto della polizia in piazza Trilussa agli agenti hanno spiegato quello che era accaduto. Gli agenti di Trastevere sono arrivati in via della Pelliccia dove hanno trovato un turista tedesco che aveva fatto un video di una parte dell’aggressione. I poliziotti hanno visto il video così hanno notato che tipo di vestiario indossavano i violenti. Ecco che gli agenti si sono messi a ricercare gli aggressori che sono stati intercettati vicino ponte Sisto. Uno di loro aveva ancora le mani sporche di sangue. I tre ragazzi sono stati bloccati e portati in commissariato. Qui sono stati ascoltati così come è stato fatto con i ragazzi aggrediti una volta dimessi dall’ospedale. Per i tre è scattata la denuncia sia per lesioni aggravate che per danneggiamento della cornetteria.

