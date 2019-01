Roma, trasformano la casa in una "gazebo" dello spaccio: arrestati una donna italiana e due romeni

Avevano trasformato il gazebo di casa in un covo di spaccio. Sono stati i movimenti e il continuo andirivieni di "clienti" ad insospettire i militari durante i controlli sulla strada. Tre persone sono state, così, arrestate e altre tre segnalate perché clienti della banda.



Seguendo i movimenti di alcuni noti consumatori di droga, e dopo diversi appostamenti, nei pressi di via Corinaldo, nel quartiere San Basilio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno effettuato l'ennesimo blitz ed hanno arrestato in flagranza di reato 3 pusher, una donna italiana di 28 anni, e due romeni di 24 e 30 anni, disoccupati e con precedenti, per spaccio di sostanze stupefacenti, inoltre hanno identificato e segnalato 3 assuntori. I militari dopo aver individuato la piazza di spaccio hanno effettuato il blitz.



Hanno bloccato le due vedette e il pusher che si trovava all'interno di un complesso abitativo sotto ad un gazebo con un grosso bidone in ferro con un fuoco acceso al suo interno, che è stato utilizzato per bruciare la droga al momento del blitz.



I militari sono riusciti a recuperare e sequestrare le dosi che poco prima erano state cedute ai 3 acquirenti, circa 2,5 grammi di cocaina, e 350 euro, in contanti, rinvenuti nella disponibilità degli arrestati e ritenuti provento dell'attività di spaccio. Dopo l'arresto i 3 sono stati accompagnati in caserma e trattenuti, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa di essere accompagnati a piazzale Clodio per essere processati con il rito direttissimo.

