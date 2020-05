Una tranvia veloce al posto della Termini-Centocelle fino a Tor Vergata: ok del ministero

Tranvia veloce da Termini all'università di Tor Vergata passando per Centocelle. Via libera del ministero dei Trasporti in Conferenza unificata al progetto del Comune di trasformare la linea ferroviaria Termini Centocelle in una tranvia veloce e di prolungare la tratta fino all'Università di Tor Vergata, creando così un collegamento fra centro di Roma e il Grande raccordo anulare.

«Abbiamo lavorato a testa bassa e finalmente c'è un progetto concreto - commenta l'assessore alle Politiche ambientali del V Municipio Dario Pulcini - e oggi anche finanziato, per migliorare il trasporto pubblico locale nel nostro territorio». Non solo,«ciclabile sulla Prenestina, pedonalizzazione, l'istituzionalizzazione della settimana europea della mobilità sostenibile, con show room, raduni, conferenze e incontri sul tema, che questo anno giungerà alla sua quarta edizione e percorsi culturali ed enogastronomici sul territorio da poter effettuare con bici elettriche, sono solo alcune delle attività a sostegno e promozione della mobilità sostenibile che il V Municipio sta mettendo in atto».

