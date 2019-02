Roma, «Dammi 500 euro», ma non era la cifra pattuita: cliente denuncia transessuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una transessuale brasiliano ha tolto il cellulare a un cliente che non voleva pagare per intero la prestazione e ha tentato di estorcergli denaro per restituirglielo. E' accaduto a largo Sperlonga nella zona della Tomba di Nerone, nella periferia nord di Roma. La cifra pattuita era di 300 euro ma alla fine del rapporto è nata una discussione. E’ stato questo il motivo che ha spinto un giovane brasiliano, soprannominato “Barby”, a trattenere il telefono consegnatogli dal cliente e a pretendere dallo stesso la somma di 500 euro per la restituzione. Ma la vittima ha chiesto aiuto agli agenti del commissariato Flaminio, concordando con loro un appuntamento esca, nel corso del quale avrebbe consegnato i soldi richiesti. Avvenuto lo scambio di soldi i poliziotti hanno fermato il sudamericano. Indosso al 27enne i poliziotti hanno trovato le banconote, in precedenza fotocopiate, per una somma complessiva di 500 euro. Il giovane è stato arrestato per estorsione.