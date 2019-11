Tram 8 bloccato a Gianicolense: disagi e ritardi su tutta la linea

Un inizio di giornata di disagi per i passeggeri della linea 8, che collega via del Casaletto con piazza Venezia a Roma. Fino a poco fa, chi percorreva la Circonvallazione Gianicolense in direzione centro trovava una lunga “c oda ” di tram bloccati all'altezza di piazza San Giovanni di Dio, con i passeggeri che affollavano le banchine. Un disagio dovuto a «un guasto tecnico a un tram in circonvallazione Gianicolense», fa sapere l'Atac su Twitter, comunicando qualche minuto fa il ripristino del servizio sull'intero percorso, «con residui ritardi». © RIPRODUZIONE RISERVATA